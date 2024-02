FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank auf "Hold" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Der Immobilienfinanzierer werde die Rückstellungen für ausfallbedrohte Darlehen womöglich erhöhen müssen, was zulasten der Profitabilität gehen würde, schrieb Analystin Marlene Eibensteiner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv gesehen, verfüge die Bank über ausreichend Kapitalpuffer./mis/mne;