HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Deutsche Pfandbriefbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,70 Euro belassen. Die am 14. Mai anstehenden Quartalszahlen dürften einen robusten Jahresstart belegen, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einem am Montag vorliegenden Ausblick. In den Folgequartalen rechnet er mit einer deutlichen Verbesserung des Vorsteuergewinns./gl/bek;