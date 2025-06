pbb 5.20 CHF -8.14% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 8,80 auf 8,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rückzug aus den USA überrasche nicht, schrieb Andreas Pläsier in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. In Verbindung mit den öffentlich gemachten Übernahmeverhandlungen mit einem Immobilieninvestor werde der Fokus auf Profitabilitätsverbesserung geschärft. Pläsier kappte aber seine Schätzungen insgesamt etwas./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.