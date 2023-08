HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. In Erwartung einer Markterholung richte sich der Fokus bereits auf 2024, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/edh;