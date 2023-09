LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Oracle vor den am 11. September erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Analyst Raimo Lenschow rechnet laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einer positiven Reaktion auf das Zahlenwerk des US-Softwarekonzerns zum ersten Geschäftsquartal. Das Interesse an Oracle Cloud Infrastructure (OCI) sei zum Vorquartal noch größer gewesen. Das stütze die Annahme, "dass die Oracle-Aktie eine legitime Möglichkeit ist, in eine sich vervielfältigende Cloud-Chance im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) zu investieren."/ck/tih;