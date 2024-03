NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle nach Zahlen von 100 auf 105 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Mark Murphy lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die starke Auftragsentwicklung und die anhaltende Dynamik im Cloudinfrastruktur-Geschäft. Er hält jedoch die stark erwartete Kursreaktion für etwas übertrieben und verwies dazu auf maue Umsatzaussichten. Die Börse ist aus seiner Sicht zu großzügig und scheine das Verhältnis zwischen Aufträgen und Gesamtumsatzwachstum derzeit überzuinterpretieren./tav/tih;