FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nvidia nach Zahlen zum ersten Quartal von 850 auf 1000 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Ein Jahr nach einem der beeindruckendsten Beispiele in der Geschichte des Aktienmarktes für eine Prognoseanhebung bei gleichzeitigem Überbieten der Markterwartungen habe der Chiphersteller erneut in beeindruckender Weise positiv überrascht, schrieb Analyst Ross Seymore in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zurückzuführen sei dies auf die anhaltende Nachfrage nach Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Viel wichtiger sind aus seiner Sicht aber die immer noch positiven mittelfristigen Aussichten des Unternehmens./la/he;