ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Analyst Timothy Arcuri betonte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, Anleger sollten den nachbörslichen Rücksetzer, den es in einer ersten Reaktion gab, zum Kauf nutzen. Einige Schlüsselaspekte in den Zahlen stimmten weiterhin optimistisch./tih/gl;