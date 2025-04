NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nutrien auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 US-Dollar belassen. Die Nachfrage nach den Düngemitteln von Nutrien dürfte intakt sein, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine Abschwächung der Phosphat-Preise zum Jahresende hin sei wahrscheinlich. Die Nachfrage hänge weiterhin stark von politischen Entwicklungen ab./bek/gl;