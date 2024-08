NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nutrien nach Quartalszahlen des Düngerkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 US-Dollar belassen. Das Ergebnis je Aktie liege über der Konsens- und noch deutlicher über seiner Schätzung, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte die Nachfrage für Pflanzenschutzmittel und Dünger in Brasilien im Herbst mau bleiben./gl/he;