NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Underperform" mit einem Kursziel von 515 dänischen Kronen belassen. Nach enttäuschenden ersten Daten dürften die Daten der Studie Redefine 2 kaum ausreichen, um die Stimmung der Anleger mit Blick auf das Abnehmmittel Cagrisema zu verbessern, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/nas;