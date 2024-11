NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 1050 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Die Erwartungen an das Gesamtjahr und 2025 erschienen nach aktuellen Signalen weniger risikobehaftet als zuvor, schrieb Analyst Richard Vosser in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Für den restlichen Jahresverlauf stünden nun Studienergebnisse im Fokus, wie beispielsweise zum Abnehmmittel Wegovy in einer höheren Dosis./ag/gl;