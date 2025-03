Novo Nordisk 66.94 CHF -1.65% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk von 725 auf 610 dänischen Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die jüngsten Daten des Pharmakonzerns zum Abnehmmittel Cagrisema seien enttäuschend ausgefallen, schrieb Analystin Kerry Holford in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar. Auch fortgesetzte Gespräche mit Spezialisten für Übergewicht sprächen für Anpassungen der Erwartungen an dieses Marktsegment./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2025 / 17:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



