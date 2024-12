FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Novo Nordisk von 772 auf 637 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Ergebnisse der CagriSema-Studie seien der "zweite Nackenschlag" für den Diabetesspezialisten und Pionier der medikamentösen Gewichtsreduktion innerhalb weniger Wochen gewesen, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Montag vorliegenden Studie. Er erinnerte neben CagriSema auch an die negative Vergleichsstudie zum Marktprodukt Wegovy./ck/bek;