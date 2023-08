LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis auf "Underweight" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Der Forschungserfolg mit dem Medikamenten-Kandidaten Remibrutinib bei spontaner Urtikaria sei ein Schritt in die richtige Richtung, schrieb Analystin Emily Field in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/mis;