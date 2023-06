LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis nach dem Kapitalmarkttag in London auf "Underweight" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Mehrheitlich herrsche Einigkeit darüber, dass die Aufspaltung der Generika-Aktivitäten Sandoz und der Pharma-Kernsparte Innovative Medicines strategisch richtig sei, schrieb Analystin Emily Field in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management habe nun erläutert, wie eine solche Aufspaltung Werte freisetzen könne. Zudem seien mittelfristige Ziele bekanntgegeben worden, die über ihren Schätzungen gelegen hätten./ck/ajx;