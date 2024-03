Novartis 86.03 CHF -0.65% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Novartis nach dem Geschäftsbericht für 2023 auf "Hold" mit einem Kursziel von 74 Franken belassen. In den letzten zwölf bis 18 Monaten habe es bei dem Pharmakonzern erhebliche strukturelle Veränderungen gegeben. Der Rückgang der Pipeline-Projekte um ein Viertel im Vergleich zu 2022 und erhebliche Wertminderungen im vergangenen Jahr seien Anzeichen für eine "Reinigung" der Pipeline, schrieb Analystin Kerry Holford in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie erwartet nun Hinweise auf verbesserte Erträge aus der neuen Strategie von Novartis und erwartet, dass 2024 im Hinblick auf Pipeline-Treiber ein recht ruhiges Jahr wird./ck/edh;

