FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Mit etwas Verspätung werde die Studie des Pharmakonzerns zu dem Brustkrebsmedikament Kisqali endlich in einer hochrangigen Publikation veröffentlicht, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit werde ein Versäumnis korrigiert. Ein kleiner Nachteil bestehe indes darin, dass die Studie nicht von einem Leitartikel begleitet werde. Dies untergrabe etwas die Behauptung einer paradigmenverändernden Wirkung auf die klinische Praxis./la/tih;