NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex auf "Buy" belassen. Die Berichtssaison im Bereich der mittelgroßen europäischen Unternehmen sei von der Online-Apotheke Redcare mit erwartungsgemäß schwachen Zahlen eingeleitet worden, schrieb Martin Comtesse in seinem am Montag vorliegenden Studie. Bei Nordex rechnet er mit einem erneut soliden Quartalsergebnis./tih/ag;