NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen. Ohne Berücksichtigung einmaliger Ergebnisse habe der Netzwerkausrüster im zweiten Quartal unter den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Grund zur Hoffnung gebe unterdessen die Entwicklung der Aufträge. Auch die Übernahme von Infinera dürfte sich künftig auszahlen./mf/mis;