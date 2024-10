NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Der Gewinn habe die Erwartungen dank höherer Margen und geringerer Kosten klar übertroffen, schrieb Analyst Piral Dadhania in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./ag/gl;