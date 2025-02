NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für Nike nach Treffen mit Analysten auf "Outperform" mit einem Kursziel von 102 US-Dollar belassen. Eine wesentliche Erkenntnis sei, dass sich zwar das Geschäft mit Performance-Schuhen wahrscheinlich besser entwickeln werde als allgemein gedacht, schrieb die Expertin Aneesha Sherman des US-Analysehauses in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für Lifestyle-Produkte hingegen werde wohl das Gegenteil gelten./la/he;