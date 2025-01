NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 102 US-Dollar belassen. Mit Blick auf den Lagerbestand des Sportartikelherstellers in den Segmenten DTC (Direct to Consumer) und Großhandel nehme sie deutliche Fortschritte in den Räumungsbemühungen für die Schuhmarken Jordan und Air Force 1 (AF1) wahr, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Geringer seien die Fortschritte bei der Marke Dunk, während Pegasus stark geblieben sei./ck/bek;