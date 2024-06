ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nike auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 US-Dollar belassen. Zu den wichtigsten Fragen, die die Investoren vor den anstehenden Quartalszahlen an den Sportartikelhersteller hätten, zählten dessen Einschätzung zu Quantität und Qualität der Neuprodukte-Pipeline und ob Nike dadurch weiterhin ab dem zweiten Halbjahr 2025 ein deutliches Umsatzwachstum erwarte, schrieb Analyst Jay Sole in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weitere Fragen gälten der Markendynamik in China und einer Erholung der Bruttomargen./gl/edh;