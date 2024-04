FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Netflix von 700 auf 685 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Streaming-Anbieter sei fulminant ins Geschäftsjahr 2024 gestartet, schrieb Analyst Markus Leistner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er unterstrich den Anstieg der Abonnenten-Zahl sowie die deutliche Verbesserung der Profitabilität. Der Experte hob seine Schätzungen an. Wegen eines höheren risikolosen Zinses sinke aber faire Wert für die Aktie./ajx/gl;