NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix von 655 auf 780 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Streaming-Anbieter sei in einer guten Position, um die Erwartungen an die Abonnentenzahlen erneut zu übertreffen, schrieb Analyst James Heaney in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies auf die Unterhaltungsserie Bridgerton, die National Football League (NFL) und die Dramaserie Squid Game./bek/tih;