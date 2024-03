NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 86 auf 84,50 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst David Hayes sieht laut einer am Montag vorliegenden Studie Risiken für Enttäuschungen in Bezug auf den Quartalsbericht des Schweizer Nahrungsmittelherstellers./ag/ajx;