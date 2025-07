Angespannte Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer

Um 15:41 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0.44 Prozent schwächer bei 1’965.02 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.497 Prozent leichter bei 1’963.95 Punkten in den Montagshandel, nach 1’973.75 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 1’961.26 Punkte, das Tageshoch hingegen 1’969.89 Zähler.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wurde der SLI mit 1’978.73 Punkten gehandelt. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 14.04.2025, bei 1’855.26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wies der SLI einen Wert von 2’002.59 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 2.26 Prozent aufwärts. Bei 2’146.62 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’721.32 Punkten.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Swisscom (+ 0.72 Prozent auf 563.00 CHF), Sandoz (+ 0.63 Prozent auf 44.91 CHF), Swiss Life (+ 0.25 Prozent auf 815.60 CHF), Nestlé (+ 0.22 Prozent auf 77.16 CHF) und Partners Group (+ 0.19 Prozent auf 1’057.00 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil VAT (-2.36 Prozent auf 330.40 CHF), Richemont (-1.45 Prozent auf 146.60 CHF), Swiss Re (-1.24 Prozent auf 139.05 CHF), Temenos (-1.21 Prozent auf 57.05 CHF) und Sika (-1.12 Prozent auf 203.70 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1’403’563 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 219.468 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11.04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.04 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch