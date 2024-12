NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Aktien von Nemetschek beim Kursziel von 95 Euro mit "Underweight" aufgenommen. Die Gewinnentwicklung des Bausoftwarespezialisten werde überschätzt, schrieb der neue Experte Joseph George in seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse. Derweil lasse die üppige Bewertung kaum Spielraum für Enttäuschungen./ag/gl;