MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Reduce" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Der Softwareanbieter sei solide ins Jahr gestartet, doch mit verfehlten Erwartungen in der Sparte "Build and Manage" habe es auch einen negativen Aspekt gegeben, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er nahm nur kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Das Potenzial für eine weiter steigende Bewertung der Aktie sei begrenzt./tih/ajx;