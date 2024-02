FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nemetschek nach dem Besuch einer Baumesse mit digitalem Schwerpunkt in Köln von 67 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der digitale Wandel in der Baubranche nehme weiter an Fahrt auf, schrieb Analyst Nicolas Herms in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. KI-Funktionen weckten weiterhin Interesse. Es sei aber unwahrscheinlich, dass sie vor 2025 zu einem bedeutenden Umsatztreiber würden./tih/gl;