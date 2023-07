HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Nemetschek auf "Hold" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das zweite Quartal sei erwartungsgemäß geprägt gewesen vom anhaltenden Wechsel in das Abo-Modell des Bausoftwarespezialisten, schrieb Analyst Andreas Wolf am Montag in seiner ersten Reaktion./ag/ajx;