LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nemetschek auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Analyst James Goodman hält es laut einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Software- und IT-Dienstleistungsbranche für unwahrscheinlich, dass das erste Quartal die positive Dynamik der Fundamentaldaten und Aktienkurse wichtiger Jahresauftaktgewinner (etwa SAP) ins Gegenteil verkehren könnte. Für den auf die Baubranche ausgerichteten Software-Anbieter, der seine Zahlen am 30. April veröffentlichen will, erwartet Goodman ein unspektakuläres erstes Quartal./ck/he;