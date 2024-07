NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nel ASA vor den am 17. Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13 norwegischen Kronen belassen. Nachdem die zweite Produktionslinie auf der norwegischen Halbinsel Heroya fertiggestellt sei, dürften Fragen zu den Perspektiven des Auftragsbestands aufkommen, schrieb Analyst Erwan Kerouredan in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf den Ausblick des Elektrolyse-Anbieters werde es zudem wohl kaum Änderungen geben./bek/ck;