NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nel nach einem Auftrag aus den USA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 22 norwegischen Kronen belassen. Analyst Erwan Kerouredan wertete die Bestellung von 16 Wasserstofftankstellen aus Kalifornien in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv für die Norweger./edh/he;