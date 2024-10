NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1200 Pence belassen. Der Übertragungsnetzbetreiber dürfte für das erste Geschäftshalbjahr 2025 gute Resultate vorlegen, schrieb Analyst Pavan Mahbubani in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Fokus der Investoren liege aber eher auf den regulatorischen Rahmenbedingungen./mis/tih;