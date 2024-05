LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für National Grid von 1320 auf 1365 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Dominic Nash passte seine Schätzungen am Freitagvormittag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht an jüngste Eckdaten an. Seine Ergebnisprognosen für den britischen Netzbetreiber stiegen um 16 Prozent./ag/gl;