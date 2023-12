NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Morphosys auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Mit der Erhöhung des Grundkapitals um zehn Prozent sowie Einsparungen steigere der Wirkstoffforscher seinen Liquiditätsspielraum über eine mögliche US-Zulassung für Pelabresib hinaus, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er werte die Maßnahmen als klar positiv, da sie die Bedenken hinsichtlich der Unternehmensfinanzierung in den Prüfungszeiträumen des Medikaments ausräumten./gl/bek;