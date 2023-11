NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft angesichts der neuesten Entwicklung bei OpenAI auf "Outperform" mit einem Kursziel von 390 US-Dollar belassen. Dass mit der Unterstützung von Microsoft nun Sam Altman und Greg Brockman wieder zu OpenAI zurückgekehrt seien, dürfte den Softwarekonzern eher noch in eine bessere Position bringen als noch vor einer Woche, schrieb Analyst Rishi Jaluria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/ngu;