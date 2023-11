NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach der Verpflichtung der OpenAI-Mitgründer Sam Altman und Greg Brockman auf "Outperform" mit einem Kursziel von 390 US-Dollar belassen. Analyst Rishi Jaluria glaubt in einer am Montag vorliegenden Studie, dass dies für den Softwareriesen zu einem großen Vorteil werden sollte. Microsoft bewahre sich den "Nimbus der künstlichen Intelligenz", könne aber sein Glück dabei besser steuern. Seiner Meinung hat der Konzern einen "großen Sieg" errungen./tih/ajx;