NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft angesichts eines Stühlerückens an der Führungsspitze beim Partner OpenAI auf "Outperform" mit einem Kursziel von 390 US-Dollar belassen. Viele Hintergründe des Abgangs von Sam Altman als Vorsitzender von OpenAI seien noch unklar, schrieb Analyst Rishi Jaluria in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts der erheblichen Investitionen von Microsoft in den strategischen Partner äußerte der Experte einige Bedenken./tih/edh;