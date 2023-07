NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Microsoft nach der "Inspire"-Konferenz des Softwareriesen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 350 US-Dollar belassen. Im Fokus habe das Thema generative Künstliche Intelligenz (KI) gestanden, schrieb Analyst Rishi Jaluria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/bek;