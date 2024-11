NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft anlässlich der Fachkonferenz "Ignite" auf "Buy" mit einem Kursziel von 550 US-Dollar belassen. Analyst Brent Thill macht sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie keine Sorgen um den Investitionszyklus, in dem der Softwarekonzern bezüglich Künstlicher Intelligenz stehe. Dieses Trendthema entwickele sich schließlich doppelt so schnell wie ehemals die Cloud-Einführung./tih/mis;