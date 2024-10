ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 510 US-Dollar belassen. Nachrichten rund um Finanzierungen für OpenAI und Künstliche Intelligenz seien zuletzt bei den Investoren von Microsoft und generell in der Tech-Welt auf großes Interesse gestoßen, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Montag vorliegenden Studie./bek/mis;