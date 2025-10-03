Michelin Aktie 494484 / FR0000121261
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Der Reifenhersteller sendet in der kommenden Woche letzte Signale vor dem Quartalsbericht, auf die Analyst Jose Asumendi am Donnerstagabend einen Ausblick gab. Er geht von einer leichten Enttäuschung der Markterwartungen aus. Mit seiner Prognose für den Quartalsumsatz liegt er zwei Prozent unter dem Konsens und für das bereinigte operative Ergebnis (adj Ebit) des Gesamtjahres um drei Prozent./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|07:04
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|24.09.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Michelin Buy
|UBS AG
|11.09.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|24.09.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Michelin Buy
|UBS AG
|11.09.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
