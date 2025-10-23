FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Mit den vollständigen Jahreszahlen habe der Reifenhersteller weitere Details zur vorab gesenkten Gewinnprognose veröffentlicht und nun auch das Gewinziel für 2026 gekappt, schrieb Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Positiv werte er den beibehaltenen Cashflow-Ausblick und Aktienrückkäufe./gl/ajx;

