Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Aus einem Gespräch mit einem europäischen Reifenhändler zieht David Lesne in einer am Montag vorliegenden Studie die Erkenntnis, dass die Situation in Europa kurzfristig herausfordernd bleibe. Die Händler füllten wegen drohender EU-Zölle vorsorglich ihre Lager mit Importen aus China. Die Lagerbestände für den Sommer seien hoch, die Winterreifenbestände aber auf einem gesunden Niveau./tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
37.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
-
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
-
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
David Lesne
KGV*:
-
Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
