NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach einer Medizinkonferenz mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Overweight" belassen. Dort habe Chef Peter Guenter den Pharma- und Chemiekonzern als sehr gut positioniert für Wachstum in China beschrieben, schrieb Analyst Richard Vosser in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Offen seien die Darmstädter für Zukäufe in einer Größenordnung zwei bis vier Milliarden Euro./bek/ag;