NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Overweight" belassen. Das für 2025 gesteckte Ziel eines operativen Gewinnwachstums (Ebitda) im mittleren bis hohen einstelligen Bereich hält Analyst Richard Vosser in seinem am Montag vorliegenden Kommentar für gut untermauert. Er geht im kommenden Jahr von einer allmählichen Erholung sowohl im Bereich Life Science als auch im Bereich Electronics aus./tih/ag;