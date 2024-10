NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht mit soliden Ergebnissen und einer Bestätigung der Jahresziele. Anpassungsbedarf für den Konsens gebe es wohl kaum./ag/ajx;